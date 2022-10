Kristiina Ehin ja Silver Sepp esitlevad värsket ühisloomingut Kadaka Konverentsides

Kristiina Ehin, kes on tuntud kui luuletaja, proosakirjanik ja laulja, loodud sürrealistlike elementidega lüürika kutsub kuulajat Ajajõe kaldale veepeegeldustest iseennast, oma rahvast ja värsket kokkukuuluvustunnet otsima. Luulekogu «Janu on kõikidel kaks» on järg Kristiina üheksandale kogumikule «Janu on kõikidel üks». Muusik Silver Sepp jutustab vanade ja verivärskete laulude kaudu lugusid sellest, kuidas hoida ärevatel aegadel rõõmu ja elujanu.