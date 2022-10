Sibyl Vane tähistab debüütalbumi sünnipäeva tuuri ja albumi eriväljaannetega

2012. aasta sügisel oma debüütalbumi avaldanud Sibyl Vane’i karjääris kujunes see tõeliseks murranguhetkeks. «Sõlmisime plaadilepingu I Love You Recordsiga peale oma esimest kontserti Positivusel. Ühele väikese linna suhteliselt tundmatule bändile, oli see suure unistuse täitumine, sest võimalusi enda plaadi salvestamiseks ega väljaandmiseks meil endal ei olnud. Seda enam oli selle albumi ilmumisele järgnenu enamat, kui oleksime suutnud ette kujutada. Tuuritasime selle albumiga kokku kaheksas riigis ja andsime pea sada kontserti. See oli elumuutev kogemus ja päriselt hullumeelne start Sibyl Vane’i karjäärile,» kirjeldas albumi sündi ja selle tähendust bändi laulja ning kitarrist Helena Randlaht.

11-looline album pälvis kiidusõnu nii Eestis kui ka piiritagustelt kriitikutelt. «Love, Holy Water and TV» andis välja Läti plaadifirma I Love You Records. Kokku kirjutas bänd albumi tarbeks üle paarikümne loo, millest osa ilmub avalikkuse ette esmakordselt CD-kogumikul.

««Love, Holy Water and TV» vinüüliversiooni on meilt küsitud juba mitmeid aastaid ja plaanisime selle väljaandmist pikalt ette. Kuna albumi CD-versioon müüdi juba aastaid tagasi lõplikult läbi, oli meie mõte ka see formaat siiski fännideni tuua, aga täiendatud versioonis. Lisasime sinna plaadi, kust kuuleb lugusid, mis albumile ei jõudnud. Muuseas kuuleb sealt ka seda, kuidas kõlasid mõne loo algversioonid Helena magamistoa salvestistena. Lühidalt kokku võetuna, üks põnev plaat, mis annab edasi seda, kus me toona oma loominguga olime ja kuidas see sündis,» kirjeldab bändi bassist Heiko Leesment. Lisaks albumi uusversioonidele, tulevad kontserdil müüki ka spetsiaalse kujundusega T-särgid.