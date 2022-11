KULTUURIS KUUM ⟩ Vanamehe looja Mikk Mägi loodab, et reaalsed isikud mõistavad tögamist

Saates tuleb Mägiga juttu Vanamehe fenomenist ja brändist, nukufilmi tegemisest, reaalsete isikute üle nalja viskamisest, «South Parkist», Eesti animaatoritest, Vanamehe hääle tegemisest ja paljust muust. Mõistagi kuuleb saates ka Vanamehe häält, sest Mägi on selle tegemisega nii harjunud, et temalt ei pea seda küsimagi! Sellest saatest saab teada kõik, mida võiks Vanamehe kohta teada.

«Vanamees ja Põrsauss» on 25 minutit kestev lühiõudukas, mille keskmes salapärane Põrsauss röövib Vanamehe hinnatud põrsa. Nüüd on Vanamehel aega kakskümmend neli tundi, et põrsapomm kahjutuks teha, muidu lendab terve küla õhku! Priidik palub Vanameest, et ta traktorile hääled sisse paneks ning Põrsaussi peataks.