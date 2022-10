Vanameeš kutšub jälle šinna, kuš päike ei paišta

Mõista-mõista, kes see on: tal on läikiv kiilaspea, maakerasuurune õllekõht ning Lauda Viina mõjul ei mõista ta selgelt kõneleda? Just nii, Eesti rahva ühisteadvusesse pugenud ropusuine Vanamees naaseb lühifilmis «Vanamees ja Põrsauss», mida erinevalt kolme aasta tagusest «Vanamehe filmist» ei saa näha mitte kinodes, vaid Vanamehe TV veebiplatvormil.