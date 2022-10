Uue plaadi välja andnud Elephants From Neptune: rock ei kao!

Jon, sa mainisid, et see on teie parim plaat; kas on keegi, kes on öelnud, et see viimane pole meie parim plaat?

Robi: Jah, et see on meie kehvemaid. (Naeravad.)

Jon: Endal on tõesti tunne, et see on hästi küps plaat. Kui varasemate plaatide puhul lähed näiteks ema juurde ja ütled, et mul tuli oma bändiga plaat välja, tõin kuulata, siis ta kuulab seda, pooled lood on mingisugune andmine, ja ta võib öelda, et noh, tore muusika, aga saad aru, et ta vabal ajal võibolla kogu plaati läbi ei kuulaks. Nüüd isegi tundub, et äkki kuulaks. (Naeravad.)

Robi: See plaat on kuidagi rohkem põhjendatud. Eelmiste plaatide puhul periood lugude väljamõtlemisest kuni salvestamiseni on olnud pigem suhteliselt lühike – selleks ajaks, kui plaat välja tuleb, ei ole nende lugudega veel ära harjunudki, aga need lood on väga erinevate nurkade alt läbi marineeritud.

Jon: Jah, see on nagu kuus aastat tõmmanud viski.