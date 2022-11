Mikrokuulsuse hinda küsi influentserilt

«U-TUBE» jutustab loo teismelisest neiust, kes unistab influentseriks saamisest. Värske uuringu järgi veedab 41 protsenti Eesti lastest igal koolipäeval internetis kaks-kolm tundi ning kõige populaarsem tegevus on Youtube’i videote vaatamine. Statistikaameti andmetel kasutas 2018. aasta lõpu seisuga internetti 99,5 protsenti Eestis elavatest 16–24-aastastest noortest ehk peaaegu kõik. 97 protsenti vastanutest kasutas internetti ka liikvel olles. Millist hinda aga tuleb mikrokuulsuse eest maksta?

Laval on Kaarel Targo (Must Kast) ja Amanda Hermiine Künnapas (külaline). Näidendi autor ja lavastaja on Peep Maasik.

Asi on ametlik. Influentser või suupärasemalt suunamudija ongi XXI sajandi noore ihaldatuim amet. Kuidas asi nii kaugele läks?

Peep Maasik: Nii on see kujunenud. Kunagi oli see hobi, inimesed tegid lihtsalt videoid. Aga nagu elus ikka, kõik kasvab ja läheb suuremaks. Täna on suurtel ettevõtetel juba loodud sellised ametikohad nagu sotsiaalmeedia haldurid. Nende tööülesanneteks ongi teha Facebookis, Instagramis ja TikTokis postitusi. Nägin just ühe inkassofirma promo TikTokis! (Naerab.) Et sul ei oleks raske, meie aitame võlakoormat kaelast ära saada!

Noored näevad muidugi ainult selle ilusat külge, kus on hästi palju raha ja kuulsust, ega koledat poolt muidugi keegi ei näita. Aga kogu selle glamuuri juures ei peagi muud tegema, kui paned kaamera käima, räägid seal pisut, teed natuke nalja. Või mängid arvutimängu ja kõik vaatavad. Ja kõige selle eest makstakse raha!

Ma olen näiteks harjunud YouTube’is vaatama ühe singapurlase videoid, kes põhimõtteliselt sõidab mööda Aasiat ringi ja filmib seda, kuidas ta vending machine’idest toitu ostab. Vaatad ja ei märkagi, kuidas pool tundi on möödas! Ja see kogub esimese päevaga umbes 100 000 vaatamist nagu lipsti!

Peep Maasik: Et tahaks ka sellist elu, oleks ju tore!