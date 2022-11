AK ⟩ Kes jääb kloseti-lahingus kaotajaks?

Agusihvkalikult lähenedes, et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et Inglismaa kiriku (Church of England) preestri Richard Colesi (snd 1962) debüüt krimikirjanikuna tundus lihtsalt nii intrigeeriv, et tõstsin krimiromaani «Mõrv enne õhtupalvust» lugemisjärjes mitme raamatu jagu ettepoole ning olin valmis tuttavaks saama uue nuhkiva kirikuisaga.