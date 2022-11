Juurikas. «Tantsud kõik on kenad, soontes suisa kevad!»

Teet Kalmus:

Teet Kalmus Foto: Sille Annuk

Kommentaaride osas on ISW ja Deepstate lingid ning ka linke ja fotosid tantsutrennidest, suudlustest, kallistustest, kuumadest klõpsudest, EMOskäikudest ja teistest kaadri taha jäänud südamlikest hetkedest.

Eelmine nädal ei toonud tantsu­saates suuri muutusi, tantsijad teevad jätkuvalt meeletult tööd, et kuulsuste puusad liikuma saada, kuulsused liiguvad küll, aga reeglina vales suunas ja muusikarütmist väljas.

Palju on räägitud sellest, et villem­drillemi haiget põlve määritakse kamprisalviga. Praktiliselt üldse pole juttu sellest, et salv haiseb kohutavalt. Teemat katab nn. tantsusaateudu. Kuulus vene tantsublogija Igor Girkin süüdistab villemdrillemit räpase haisupommi kasutamises, et konkurente rööpast välja lüüa.

Veebiajakirjanikud näevad endist­viisi suurt vaeva Ülle Lichtfeldti ja Ruslan Trochynskyi nimede õigesti kirjutamisega. Kerge pole ka Euroopa riigipeadel. Emmanuelle Macron ja Olaf Scholz helistavad selles küsimuses lakkamatult Putinile, kuid Putin ei tõsta toru, sest tema telefoninumber on maksmata arvete tõttu suletud. Välismeedias pälvivad suurt tähelepanu Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu telefonikõned erinevate võistluspaaride toetuseks avatud telefoninumbritele. Analüütikute hinnangul on momentumit ootav Šoigu jooma kukkunud ja helistab igavusest igale numbrile, mis internetis ette jääb.

Mind kutsuti saatesse UV faktor publikuks, kuulama kuidas Igor Taro koos tuttavate Kooraste kaitseliitlastega «tantsukriitikat» teeb. Ei pea vajalikuks säärases tsirkuses osaleda. Õhuvõngutamist on tantsusaate ümber niigi palju. Tõsine tantsuspetsialist teeb oma tööd vaikuses, süvenemise ja keskendumisega.