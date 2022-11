UUT TOIMETUSE FONOTEEGIST ⟩ Head mehed ja õppinud hääled

Dead Cross, «II», 5/5

Eksperimentaalne hardcore’i supergrupp Dead Cross on lõpuni välja täpselt nõnda metsik, kui albumi esimestest nootidest oletada võiks, ent toore ja meeletu heli taga peitub ennekõike suur armastus muusika vastu. Dead Cross on selgelt kire­projekt, loominguline dünamiit, mis ähvardab iga hetk plahvatada, ning helilised äärmused, mille vahel «II» laveerib, mitte ainult ei kõneta, vaid ka põrutavad täie jõuga. Mike Patton on seejuures vokaalselt oma elu parimas vormis ning mitmekesised ja leidlikud rifid ja inspiratsiooniallikad, kust võib leida kõike Mayhemist The Rolling Stonesini, vaid võimendavad seda.