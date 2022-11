INTERVJUU ⟩ Vanamehe režissöör: see pole poliitiline seisukohavõtt, sarnasus Vooglaiuga on juhuslik

Lauda Viina kaaniv kiilaspäine Vanamees töllerdab uues lühianimatsioonis «Vanamees ja Põrsauss», kus Vanamehe kodu kimbutab vastik Põrsauss. Kuigi veebiruumis on pärast esimese reklaamklipi ilmumist välja toodud, et kaheharulise keelega Põrsauss meenutab kangesti Varro Vooglaidu, nimetab filmi stsenarist ja režissöör Mikk Mägi sarnasust juhuslikuks ning loodab, et Vooglaid tunneb sellise tähelepanu üle heameelt.