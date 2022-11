INTERVJUU ⟩ Muusik Anett: publik tajub seda, kui sinu lood on pastakast välja imetud

Anett, kelle teine täispikk album «Late To The Party» möödunud nädalal ilmavalgust nägi, leiab, et tegemist on pigem traditsioonilise albumiga, vaatamata sellele, et plaadi puhul on tegemist live-salvestatud stuudioalbumiga. «Selle albumi teeb eelkõige eriliseks see, et salvestusel viibis ka publik. Me ei tahtnud püüda ainult live-energiat, vaid vaadata, mis juhtub selle energiaga siis, kui stuudios on ka paarikümnepealine publik. Sellisest publikuhulgast tavaliselt juba piisab. Tegelikult piisab isegi ühest inimesest, kes kuulab.»