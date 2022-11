Kas tunned ära? PÖFFi elutööauhinna saab sadades filmides säranud kultusnäitleja

Udo Kier on korduvalt mänginud Adolf Hitlerit. Kaader filmist «Iron Sky: The Coming Race».

Pimedate Ööde filmifestivali esimese elutööauhinna laureaat on saksa näitleja Udo Kier. Äsja 78. sünnipäeva tähistanud karakternäitleja pälvib tunnustuse oma säravate filmirollide eest, mida on kokku ligemale 300 ja mille ampluaa on muljetavaldavalt lai – krahv Draculast ja Adolf Hitlerist Rooma paavstini.