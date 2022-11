TEATRIELU PAIDES JÄTKUB ⟩ Paide Teatri ideekonkursi võidutöö on inspireeritud Paidest

Idee autoriks on rakendusteatri tausta ja Paide juurtega Mariliis Peterson, kes asub uuest aastast Paide Teatri kunstilise juhi rolli. Lisaks temale moodustavad teatri kolmeliikmelise tuumiku dramaturg ja produtsent. Etendajaid ja kunstnikke on plaanis kaasata projektipõhiselt. Peterson näeb teatri orgaanilise osana ka Paide Muusika- ja Teatrimaja töötajaid ning kohalikke inimesi.

«On märkimisväärne, et väikeses linnas nagu Paide on ja jätkub oma teater,» ütles Mariliis Peterson, kes loeb enda jaoks aega Paides enne teatrit ja koos teatriga. «Näen teatris võimalusi mitmekülgseks koostööks, eksperimentideks ja residentuurideks Paides. Esimeseks sammuks saab uue teatri meeskonna loomine, mis toimub avaliku konkursi teel. Olulise osana kuulub meeskonda ka Paide kogukond.»

Mariliis Peterson töötab kolmandat aastat Paide Muusika- ja Teatrimaja kultuurijuhina. Ta on omandanud rakendusteatri magistrikraadi Londoni teatriakadeemias The Royal Central School of Speech and Drama.