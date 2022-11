Kas tõesti dokfilm Scooterist? PÖFF kuulutas välja kava ja avas piletimüügi

Uhiuusi Eesti filme on publiku ees kuus: Sulev Keeduse «Neidsaare hoo peal», Max Golomidovi «Yoyogi», Mikk Jürjensi ja Kaur Koka «Lõvide vennaskond», Michael Keerdo-Dawsoni «Läheduse raamid» ja Just Filmi kavva kuuluvad Ilmar Raagi «Erik Kivisüda» ja Rain Rannu «Lapsmasin», lisaks terve hulk lühifilme, mis kuuluvad PÖFF Shortsi kavva.

Pileteid kõigile PÖFFi seanssidele saab osta festivali koduleheküljelt ja Piletilevist, samuti festivali piletikeskustest, mis on avatud Tallinna Solarise keskuses ja Apollo kinos Coca-Cola Plaza ning Tartu Kvartali keskuses. Põhiprogrammi piletihind on kaheksa, sooduspileti hind seitse eurot. Müügil on ka 12-, 25- ja 40-piletiline Hundipass, Metseeni pass ning eraldi ka Just Filmi ja KinoFFi pass.