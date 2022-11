KINDEL LAKS ⟩ Ronigem džässimöllu saatel metroojaamadesse

Tants filmikunsti pärlites

Youtube’ist leitav kanal The Beauty Of serveerib maiuspalu kõigile filmigurmaanidele, kes ihkavad kiirete ampsudena degusteerida maailma parimate filmioperaatorite ja animaatorite imekaunist loomingut. Kanalist leiab kuulsatele filmirežissööridele pühendatud montaaže, mis kulgevad perfektselt valitud filmimuusika saatel. Poole miljoni jälgijani jõudnud kanal on lummavate montaažidega avaldanud austust Ridley Scottile ja David Lynchile, aga ka näiteks Batma­nile ja Jaapani animelegendile Hayao Miyazakile. The Beauty Of teeb maitseka kummarduse maailmakino pärlitele, leides nendest pärlitest üles sedavõrd sümboolsed ja lummuslikud pildid, et neid sobiks kodus seinale riputada. Eriti soovitan hiljutist videot «The Beauty of Martin Scorsese», mis teeb The Rolling Stonesi «Gimme Shelteri» rütmis läbilõike Scorsese filmo­graafiast.