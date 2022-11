NÄDALA PLAAT ⟩ Bert On Beats naudib masinate küllust

Stiililine mitmekesisus on tervisliku ja tervendava muusikaratsiooni kohustuslik sideaine ja üks korralik, jõuline ja bassidest paukuv techno lihtsalt kuulub sinna. Techno’t, electro’t ja dub’i sisaldav «Seven» on album, mille juures on märgiline osa modulaarsüntesaatoril. Instrumendil, millel on ülimalt iseloomulik saund ja ülimalt paindlikud helikujundusvõimalused. Modulaarsüntesaator on vahva pill, mis koosneb erinevatest moodulitest ja milles ükski heli tekitamiseks vajalik ühendus ei ole ette määratud. Sellel albumil on kasutusel ka vana kooli trummimasin ning tont teab veel mis.