Kliimasõdalased peavad supilahingut kunsti vastu

Foto: Just Stop Oil/SIPA

Mõned nädalad tagasi viskasid kaks grupeeringusse Just Stop Oil kuuluvat kliimaaktivisti Londonis National Gallerys kaitsva klaasi taga asuvale Vincent van Goghi teosele «Päevalilled» tomatisuppi ning kleepisid ennast kättpidi muuseumi seina külge. Just Stop Oili grupp nõuab, et Suurbritannia valitsus ei rajaks enam riiki uusi nafta- ja gaasikaevandusi, ning teosele supi viskamine oli nende viis oma nõudmistele tähelepanu tõmmata.