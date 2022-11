Eesti keelel õnnestus jälle rikkamaks saada

«Molloy» on iiri-prantsuse kirjaniku Samuel Becketti (1906–1989) esimene prantsuse keeles kirjutatud romaan, mis kujunes tema loomingus omamoodi verstapostiks ja tõi talle kriitikute ülistuste kõrval ka laiema lugejaskonna tunnustuse. 1947. aasta lõpus suures loomepalavikus valminud romaanis kasutas ta esimest korda minavormi ja Beckett on hiljem öelnud, et selles leidis ta oma tõelise hääle, mida kasutas kogu oma järgnevas loomingus.