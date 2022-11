KULTUURILUGU ⟩ Kaua saab veel kogeda nõukogudeaegset muuseumi?

Ajal, mil me kirglikult vaidleme nõukogudeaegse pärandi väärtuse või väärtusetuse üle ja metsatukkadest ning põõsaalustest otsitakse viimaseid viisnurgaga tahvleid, on sellest perioodist säilinud palju huvitavam kihistus – osaliselt Nõukogude ajast pärit muuseumiekspositsioonid. Kuigi enamik muuseume on viimase 30 aasta jooksul läbinud täieliku uuenduskuuri, leidub siiski ka neid, kus on teatud mahus alles veel 1980. aastatest pärit näitused, need on n-ö muuseumide muuseumid.