Uus revident ilmub prügihunnikust

Teisalt käib suure lavaga kaasas suur saal, mis nõuab tihtipeale tõhusat koostööd müügiosakonnaga, et näitlejad ei peaks repliike inimtühjade ridade poole saatma. Tallinna Linnateatri «Revidendi» puhul võib müügiosakond aga küllap kergemalt hingata, sest loomingulises töös on jõutud tulemuseni, mis tõotab saali edukalt täita.

Selle sissejuhatusega ei taha ma ometi väita, nagu oleks «Revidendi» võtmine Tallinna Linnateatri repertuaari tingimata kindla peale minek. Arvestades, et lavastaja Markus Helmut Ilvesele on «Revident» alles neljas avalik lavateos, ei paista 14-pealise trupi haldamine Salme kultuurikeskuse suurel laval kuidagi turvaline või mugav valik. Pealegi on Nikolai Gogoli «Revidendil» Eesti kutseliste teatrite lavadelt ette näidata vähemalt 13 tõlgendust, millega Ilvese lavastust kõrvutada.