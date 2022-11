KOOS SÜGISKAAMOSE VASTU ⟩ Eesti artistid tõmbavad aasta kõige hallimal päeval peo käima

«Talvisel ajal on päeva pikkuseks vaid 5 tundi, seega otsustasime ühiselt – selle asemel, et nukrutseda on aega muutusteks – tuleb tähistada ja nautida! Nii sündis mõte teha välifestival sügiskuul ja tuua üheks päevaks kokku äge ja ainulaadne ühepäevane üritus «Kõige Hallim Päev»,» lisavad korraldajad.

Kohapeal saab mõõtu võtta erinevates seltskonnamängudes ja tegevustes, kus parimate vahel lähevad loosi auhinnad. Lisaks valmib külastajate silme all suur tänavakunsti taies. Muusikaliselt annavad hagu alla ning loovad halle varjundeid Eesti armastatuimad muusikakooslused – 5MIINUST, Smilers ja Cartoon. Ma arvan, et sellest võiks tegelikult ikkagi saada iga-aastane rahvuspüha – kõigile vaba päev ja värki. Olgem ausad, see on ikkagi üks õige Eesti asi, trotsida külma ilma, teha 1-0 ja tõestada, et suudame korterist väljuda ka kõige hallimal päeval,» lisab ansambli 5MIINUST liige Estoni Kohver.