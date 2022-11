Ravi puudub: Duran Durani kitarrist sai hirmutava diagnoosi

Duran Durani esimene kitarrist Andy Taylor põeb neljanda astme eesnäärmevähki, vahendab The Guardian. Bänd andis Taylori haigusest avalikult teada, kui Duran Duran võeti Rock and Roll Hall of Fame'i ning Taylor ei saanud koos endiste bändikaaslastega suurejoonelisest üritusest osa võtta.