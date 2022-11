Mürtsujumal Eestis ⟩ Tallinna kontsertklubis esineb teedrajav Briti DJ

Väljaspool dubstep'i kogukonda on talle tuntust toonud «Shot Yourself in the Foot Again» (ft. Example) ja «Rollercoaster» (ft. Sam Frank) ning Duke Dumonti «Need You», Infinity Inki «Infinity» ja La Roux’ «In for the Kill» remiksid. Novembri alguses andsid Skream ja Jansons koos välja pala nimega «World Is Empty», mis pöörab Diana Rossi 1965. aasta klassiku pea peale.