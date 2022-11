ARVUSTUS ⟩ Norman Vallutaja teeb naised õnnelikuks!?

Ei hakka salgama, et pelgasin kohtumist uue Normaniga. Alan Ayckbourni komöödia lavastas Evald Hermaküla draamateatris 1985. aastal, tookord oli sedalaadi dramaturgia siinses teatripildis uudne ja vaimustav. Vahva oli võrrelda kaht eriilmelist koosseisu, vaid Normani roll jäi ainuisikuliselt Jüri Krjukovile, kuigi kavalehel on ka Paul Poomi nimi. Vaatasin tollast lavastust umbes nelikümmend korda, sestap eeldasin, et võiksin praegugi olla suflöör. Ennäe, eksisin! Aga mitte oma mälus, lihtsalt nii tõlke- kui lavaversioon on Endlas omajagu muutunud. Kindlasti on teistsugune Ingomar Vihmari lavastuse helistik. Nii vabanesin võrdlemise painest.