Maailm läbi koletiste silmade: vaadatuim uus Netflixi sari jätkub

Kuna Netflixis on krimisarjad kuum kaup, pole ime, et sarimõrvar Jeffrey Dahmeri loo jutustanud «Monster: The Jeffrey Dahmer Story» leidis koheselt suure vaatajaskonna ning sari hakkas purustama Netflixi seniseid rekordeid. Juba esimeste nädalatega kujunes «Monsterist» vaadatum uus ingliskeelne sari Netflixi ajaloos.