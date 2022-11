Maa murdub kaheks: Eestisse saabub mürtsuma Briti metali-legend

Alt-rock mõjutustega «One Second» ning meloodilisem «Tragic Idol» näitasid aga, et bänd ei ole huvitatud ühe koha peal seismisest. See eetos iseloomustab nende tegevust läbi kümnendite — väsimatu, piire ja žanre eirav ning mis kõige olulisem — endale seatud ootuste ignoreerimine. Nüüdseks on Paradise Lost tegutsenud pea 35 järjestikust aastat, selle aja jooksul on antud välja 16 julgeloomulist albumit, mis on müünud ülemaailmselt rohkem kui kaks miljonit koopiat.