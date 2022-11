KULTUURIS KUUM ⟩ Milline Eesti bänd on Mihkel Rauale kõige olulisem?

Mihkel Raud on muusikaliselt tegev olnud üle poole oma elust. Lisaks sellele, et Raua puhul on tegemist produktiivse bändimehega, on Mihkel Raud ka suur muusikaarmastaja ning kuigi «Ühes väikeses Eesti linnas» kõneleb suuresti Mihkel Raua kujunemisloost muusikuna, on raamatus väga olulisel kohal just tema muusikaarmastus, igihaljad lemmikud ja laulud, mis teda inimesena kõige enam muutnud on.