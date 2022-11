Andres Lõo esitleb uut albumit

Album «Can C» on mõtlik, ruumiline ja õrn muusika, mis mängib tundlikematel hingekeeltel, sügavamates muusika kihtides. Lõo arsenaliks on kammerlik valik instrumente, mis kõlavad kui ansambel, läbides arhetüüpseid luupivaid ekstaasi akorde.

«Can C» kujunduse autor on tšehhi kunstnik Denisa Štefanigová, kelle loomingus sulanduvad fantastiliste kehade kujutamised küsimusteks erinevate liikide, seksuaalsuse erinevate ilmingute ja sotsiaalse normatiivsuse erinevate etappide hierarhiate kohta. Piire, kudesid ja ummikseisu lõdvendades leiab erinevaid väljendeid alates mängulistest käsitlustest kuni nende teemade päris tõsiste ja intensiivsete lahkamiseni.

Cbetkas saab albumi esitlusel imetleda ja soetada Štefanigová autoriloomingut ja disaini. Tegemist on Densa Štefanigová funktsionaalsete collector’s items’ite seeriaga, mis on loodud Štefanigová maalitud lõuenditest, millel on eri koloriidis kunstniku eksimatult äratuntav pintslilöö.