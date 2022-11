Suri «Harry Potteri» filmidest tuttav särava häälega härrasmees

Ligi sajandi kestnud karjääri jooksul on Phillips astunud üles paljudes filmides ja sarjades, aga maailm mäletab teda kõige eredamalt just «Harry Potterist», kus Phillips andis oma hääle määrdunud ja narmendavale Sõõlamiskübarale. Selle kübara ülesanne oli kiigata uute Sigatüüka õpilaste südamesse, et otsustada, millisesse majja peaks iga õpilane kuuluma.