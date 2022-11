«Musta pori näkku» edu pole võimalik ületada ega korrata. Vähemalt Mihkel Raua jaoks mitte

On täitsa selge, et «Musta pori…» edu ei ole niikuinii võimalik ületada ega isegi mitte korrata. Minul vähemalt mitte. Ja see pole ka mingi eesmärk. Pealegi on «Ühes väikses Eesti linnas» täiesti teistsugune raamat. Raske on mõelda, et raamatusse, kus ma kirjutan muusikast, peaks lisama mingeid ebaorgaanilisi ja väga delikaatseid detaile ainult seepärast, et seda kuidagi veel rohkem müüa. Ses raamatus pole justkui sellist kohtagi. Mida sa seal ikka šokeerid, kui raamat räägib muusikast.