Mihkel Raua uue raamatu arvustus: iga mees on oma elu diskor

Mihkel Raua uusim raamat «Ühes väikses Eesti linnas» suuresti just lemmiklugudest räägibki. Ühest küljest on raamatu keskmes justkui Mihkel Raua kujunemislugu muusikuna. Teisalt aga see raamat ei töötaks, kui vähemalt mingil määral poleks fookuses Raua lemmiklood ning nende lugudega omakorda seotud lood, mis on ühtaegu nii meeldetuletus elatud elust kui ka kureeritud ja kommentaaridega playlist.