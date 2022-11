Suri Nazarethi legendaarne asutajaliige ja laulja

«See on kõige kurvem teadaanne, mis ma kunagi tegema olen pidanud," kirjutas Agnew. «Maryann ja perekond on kaotanud imelise armastava abikaasa ja isa, mina olen kaotanud oma parima sõbra ja maailm on kaotanud ühe suurima laulja, kes kunagi elanud. Olen liiga löödud, et praegu midagi enamat öelda.»

Nazareth on enim tuntud oma hittide «Hair of the Dog» ja «Love Hurts» poolest, millest viimane on kaver Everly Brothers laulust. Šoti bändi 1975. aasta album «Hair of the Dog» sai plaatina sertifikaadi ning ainuüksi USA-s müüs album miljon eksemplari.