Kodukootud heliraamat: endine Eesti kelm luges oma menuromaani sisse

Tomas Legrant usub, et heliraamatutest saab tulevikus kõige olulisem formaat.

Nime Tomas Legrant järgi tuntud endine kelm Märten Veedla andis selle aasta esimeses pooles välja isiklikest kogemustest lähtuva romaani «Kelmi süda», mis võimaldab sissevaadet karjäärikurjategija argipäeva. Et raamatule tähelepanu juurde tuua, luges Legrant oma romaani heliraamatuna sisse ja seegi on nüüd kõigile kättesaadav Legranti koduleheküljel. Ühtlasi on menuromaanile oodata järge.