Devin Townsendi «Light­work» ei ole päris selline plaat, mida niisama kuulata, pigem on see omaette tänuväärne töö ja katsumus, mis end albumi lõpuks siiski ära tasub. Eriti kui kuulata deluxe-versiooni, mis kestab ligi kaks tundi ning on seega peaaegu kaks korda pikem albumi standardversioonist. On ilmselge, et kahetunnise albumi peal ei saagi iga lugu olla meistriteos, kuigi tõele au andes: põhimõtteliselt on. Townsend on andnud endast parima, sest «Lightwork» on muusikaliselt rikkalik ja vaheldusküllane ning Townsendile omaselt nidus ja ekstsentriliselt jõuline.