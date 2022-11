KULTUURIMINISTER VASTAB LOOMELIITUDELE ⟩ Vaenu õhutavad punamonumendid tuleb avalikust ruumist eemaldada

Tunnustan loomeliite, kes on selles küsimuses oma seisukoha esitanud. Olen loomeliitude esindajatega igati nõus, et olulise kultuurilise väärtusega objektide puhul on vajalik sisuline ja professionaalne analüüs. Valitsuse heaks kiidetud eelnõu näeb ette, et objektide hindamiseks, mis tekitavad vaidlusi või mille puhul soovitakse ka kolmandat arvamust, moodustatakse valitsuskomisjon. Komisjoni ülesanne on arvestada erinevaid aspekte ning esitada täiendav arvamus. Sinna peab kindlasti kuuluma Muinsuskaitseameti esindaja, kuid võimalik on liikmeteks nimetada ka teisi eksperte. On oluline, et komisjoni antav hinnang oleks võimalikult mitmetahuline. Komisjoni seisukoht ei ole Muinsuskaitseametile kohustuslik, kuid on täiendavaks sisendiks.