Kuumad kunstipärlid: Jüri Arraku erilised teosed tulevad oksjonil enampakkumisele

Vernissage galerii juhataja Kristiina Radevalli sõnul on ebaselgest majandusperioodist hoolimata kunstiturg endiselt kuum, sest kunsti investeerimine on kindel viis inflatsioonimõjudest hoiduda.

«Hinnad, millega osteti Eesti kunsti 20 aastat tagasi on täna meie mõistes odavad, see näitab, et kunst pakub lisaks emotsionaalsele väärtusele ka tulusa vahendi rahapaigutuseks. Aina enam tuntakse huvi 1960. aastatest algava perioodi vastu, need tööd löövad uusi hinnarekordeid,» lisas Radevall.