GALERII ⟩ Paradise Lost raputas rahvast võimsa metali-möirgega

1988. aastal Halifaxis alguse saanud Paradise Losti kohta ei osatud arvata, et nad jõuavad kanda kinnitada kui metal-muusika üks olulisemaid kooslusi. Nick Holmesi juhitud bänd ei võtnud pausi peale seda, kui anti algus tervele uuele alažanrile nimega death-doom oma albumiga «Gothic», ega ka siis kui metali peavool sai vallutatud albumiga «Draconian Times».

Paradise Losti soojendanud Hangman’s Chair on 2005. aastal Pariisis kokku pandud bänd, keda võib täna enesekindlalt nimetada üheks omapärasemaks rock-doom koosluseks maailmas, kelle aastate jooksul paika timmitud helikeel istub mugavalt Type O Negative, Life Of Agony ja Sisters of Mercy ristteel.