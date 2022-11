Apteeker rändab: «Melchiori» kolmas osa esilinastub täna Saksamaal

Cottbusi filmifestivali programmidirektor Bernd Buder tõi välja põhjused, mille tõttu Apteeker Melchiori filmid festivaliprogrammi jõudsid: «Elmo Nüganeni «Apteeker Melchior» on erakordne krimitriloogia: kõrge tootmise tasemega, ülimalt autentne, põnev ja väga kaasaegne. Eestis toodetakse kõrgetasemelisi originaalfilme – seda kinnitab Eesti filmide suur kohalolek tänavusel Cottbusi filmifestivalil. Eriti hea meel on selle üle, et Apteeker Melchiori saagal on õnnestunud ületada lõhe autorikino ja kommertsfilmi vahel – see on publikukino oma parimal kujul. Oleme väga uhked, et saame näidata triloogiat Cottbusis ja ootame põnevusega nädalavahetust, mil filmid linastuvad.»