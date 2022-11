PÖFFi soovitus ⟩ Elu Venemaal: Depressiooni föderatsiooni kodanikud õpivad vägivalla instituudis

Me elame depressiooni föderatsioonis, leiab autor. See tõdemus tuleb tema sünniajast. Kui Marusja saab 16-aastaseks, otsustab ta, et see jääb tema elus viimaseks, nagu tema sõpradegi puhul, kes kõik elavad nukrate riigis – Venemaal. Aga siis kohtab ta Kimit – kutti, kelle randmetel on samasugused lõikearmid, kes on pärit samasugusest lagunenud perekonnast ja kes… teab peast kõiki Joy Divisioni laule. Koos hakatakse elu põletama, ise seda filmides. Kui Kimi sõltuvus süstlast muutub üha suuremaks, saab kaamerast viimane võimalus tema haavatud hinge päästa.