Rahvuse sünd diktatuuri vaimust

Jaanus Samma vaikelu juures, mille pealkirjaks «Kõige rahvuslikum ese». Mõistagi on selleks esemeks puust õllekann.

Jaanus Sammat on ajalugu pikemalt huvitanud. Ajalugu ja mis sealt seest leida on. Ka rahvuslikkuse teema. Kuidas neid teemasid ka alternatiivsemate nurkade alt tõlgendada ja lugeda. Keerulised teemad, millesse suhtutakse tihtipeale kirglikult. Nii kirglikult, et mõte selle kõige juures sageli välja lülitatakse ja rusikad püsti tõusevad. Samma üritab oma loomingus olla pigem küll vaatlev ja mitte vihaselt vaidlusrindele tormata.