Album, mille nimel neer maha müüa

Kui on üks bänd, kelle debüütalbumit ma meeletu igatsusega pea terve aasta (hea küll – pool aastat) oodanud olen, on see L.S. Dunes. Bänd hõikas oma nime välja selle aasta mais, esimene singel ilmus tänavu augustis ja esimese plaadini jõuavad nad novembri esimeses pooles. Kõige põhjal, mida ma siiani kuulnud olen, mis piirdub kolme singliga, on ka põhjust oodata – L.S. Dunes on võimas!