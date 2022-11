PÖFFi soovitus ⟩ Üllatav asi, millega tuhanded soomlased nädalavahetusel tegelevad

Režissöör Einari Paakkaneni dokumentaalfilm «Karaokeparadiis» linastub PÖFFil ja teeb vaataja tuju heaks. See on väga huvitav, kuidas soomlased leivad mingist kaugest maailma nurgast mõne asja ja teevad selle kuidagi üdini enda omaks. Nii läks tangoga, mis jõudis Soome, nagu ka ülejäänud maailma Argentiinast, aga vaid soomlased voolisid sellest midagi, mida nad siiamaani harrastavad.

Nukrad soome tangod kõlavad ka karaokemasinast Paakkaneni filmis. Selle peategelane on keegi daam, kes tahtis kunagi psühhoterapeudiks saada, aga õpinguteks polnud raha. Kuid soov inimesi aidata oli ikka kange ja nii katab ta oma pisikese vapra Fordi roolis igal aastal Soomes tuhandeid kilomeeteid, et karaokeõhtuid korraldada. Sest ta usub ja aastatepikkused kogemused seda usku kinnitavad: kui on väga valus ja kuidagi enam ei suuda olla, siis laulmine aitab.

Film vaatleb veel poole tosina lihtsa soomlase lugu, kellel kõigil mingi probleem, kuid leidnud selle lahenduse karaokemikrofoni käes hoides. Vast kõige lahedam on kuskil kolkakülas teismelise tütrega kahekesi elav autoremondilukksepp, hinge käristava üksinduse leevenduseks on oma garaažis karaokemasina üles seadnud. Lõpuks võtab vinge soome mees isegi niipalju julgust kokku, et suudab avalikult üles astuda.

Ameeriklased ütlevad, et pere, kus koos palvetatakse ka koos püsib. Soomlastel on sellele jälle omamoodi rakendus. Kangesti soendas südant pilt vanapaarist, kellel saunalaval karaokeekraan. Ja nii nad siis istuvad kõrvuti laval ja leiliviskamise vahepeal duetis armastuslaule kõõritavad.