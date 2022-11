KULTUURIS KUUM ⟩ Teatrid teadmatuses, kui palju nad uuel aastal riigilt raha saavad

Laur Kaunissaare, kultuuriministeeriumi teatrinõunik, möönab, et olukord on pingeline, aga ka huvitav. Kaunissaare rõhutab, et teatriinimesed ise soovisid uut korda, osalesid selle väljatöötamisel, ning kui uus etendusasutuste seadus juba oli vastu võetud, siis polnud mõtet jätkata vana süsteemiga ja seaduse rakendamist aasta võrra edasi lükata.