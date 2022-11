KOMMENTAAR ⟩ Spotify roheline koletis õgib muusikamaailma

Kui Spotify looja Daniel Ek 12 aasta eest seda voogedastusplatvormi tegema hakkas, tõmbas ta õlgadele õilsa rüütli säravvalge mantli. Tema deviis oli päästa muusika plaadifirmade orjusest ning tuua see interneti kaudu kõigi muusikaarmastajateni. Tänapäeval on Spotify maailma suurim muusikaplatvorm ning muutunud selle õilsa idee vastandiks.

«Sinust sai just see, mille hävitamist sa vandusid,» ütles Obi-Wan Kenobi Anakin Skywalkerile. «Tähesõdade» analoogia kehtib ka ärimaailmas, kui kaalul on miljonid ja miljardid dollarid.