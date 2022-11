GALERII ⟩ Füürer elab! 26. PÖFFi pidulikul avamisel vaadati janti Hitlerist

PÖFFi avafilm «Minu naaber Adolf» on Iisraeli režissööri Leon Prudovsky film holokausti üle elanud juudist, kes hakkab kahtlustama, et tema uus naaber on Adolf Hitler. Filmis vormistatakse ajaloolised faktid haaravalt ümber fantaasiaks: võib-olla Adolf Hitler ei lasknudki end maha, vaid pages Lõuna-Ameerikasse koos teise natsikurjategijatega.