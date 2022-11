Pedaalid põhja: kuula, mis lugudega rokib Alexela kontserdimajas Uriah Heep!

«Lady In Black»

Uriah Heepi «Lady In Black» on üks neist lugudest, mille mitte teadmine on pea võimatu. Laulu autoriks on 2020. aastal meie seast lahkunud Ken Hensley. Üks Uriah Heepi kuulsamatest lugudest räägib unenäolise loo mehest, kes rändab läbi sõjast räsitud pimeduse ja kohtub jumalannataolise olemusega, kes teda siis lohutama hakkab ning sõjakoleduste eest tröösti pakub. Mida mees aga ei mõista, on see, et tema ise ongi see kurjus ja pimedus, mille peale ta ise nii vihane on.