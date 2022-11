Hortus Musicus tuleb alguspunkti kokku

Kava saab olema haruldane ja esitamisele tuleb muusikat 13.-16. sajandini.

«Need mõned meist, kes viiskümmend aastat tagasi siinsamas viibisid, mäletavad seda õhtut igaüks omal viisil. Aeg on ähmastanud värve, on neid kokku sulatanud. Igaühel on selgelt meelde jäänud mõni oma, eriline detail sellest kontserdist. Imekspandav on, et kui need kirevad mälestuskillud on kõigil erinevad, siis seda salapärast «esimest tunnet», mida see muusika meis tekitas, tajusime kõik sarnaselt.

Noodid, helirida, ka pillid, mida mängisime – kõik oli tuttav ja teada ja tavaline. Aga muusika ja selle mõju täiesti uudne, ootamatu ja salapärane. Tegelikult kogeti seda pool sajandit tagasi mitte ainult ühes Tallinna keskaegses linnamüüritornis, vaid terves maailmas. Keskaja- ja renessansimuusika oli see, mis meid kõige rohkem kasvatas, mõjutas ja kujundas. Täna ei üllata see muusika meid enam oma uudsusega. Me oleme seda aastakümneid laulnud ja mänginud ja kuulanud.

Kuid see päike, mis tol mälestusväärsel novembriõhtul pilve tagant välja tuli, paistab meie üle ikka sama eredalt, sama soojendavalt. Kõik need palad, olgu see näiteks kas või Guillaume Dufay’ chanson või Guillaume de Machaut’ ballaad, on ju miniatuurid, kuid nad on inspireerinud ja toitnud meid kõik need aastakümned. Mis salapärane ning imeline jõud ja vägi see küll on, mis nendes pisikestes palades, selles sajandite taguses muusikas peidus on, mis meid lummanud on ja lummama jääb?» räägib kunstiline juht Andres Mustonen kontserdi eel.

Hortus Musicus on omal alal vanim tänini katkematult tegutsev ansambel Ida-Euroopas, üks väheseid nii pikaealisi maailmas.