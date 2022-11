PÖFFi soovitus ⟩ Imekaunis valguskiir pimeduseriigis

Kui filmi režissöör on Sam Mendes, peaosas Olivia Colman ja operaator Roger Deakins, siin nendest komponentidest mulle isiklikult piisab, et kinnisilmi pilet osta ja kinni tormata. PÖFFi Screen Internationali kriitikute valikus linastuv «Valguse impeerium» on tundlik melodraama, mis poeb hästi naha vahele kõigile filmikunsti armastajatele ja on seega soojalt soovitatav.