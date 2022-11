INTERVJUU ⟩ Kumus näeb Jaapani kunsti, mis on parem kui kino

Kes on teamLab ja miks nad on tähtsad?

Kollektiivil on valminud palju erinevaid töid, rohkem ja vähem keerulisi, ka on loodud ruume, mis on vaataja meeltele üsna keerulised või äärmiselt emotsionaalselt mõjuvad. Näiteks üht nende viimaseid vabaõhu suurprojekte saab nautida vaid öösel, kuna see põhineb valgusmängudel. Kumus esitatav on suhteliselt väike teos, sest suuremat me siia ei mahutanud.