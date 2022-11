On maailmas üldse mõni normaalne vanamees?

Mehis Pihla lavastatud «Meister Solness» on inspireeritud Hendrik Ibseni 1982. aasta näidendist «Ehitusmeister Solness». Lavastaja Pihla ning dramaturg Siret Campbell on loonud küll uue teksti, kuid säilitanud selle, mis Ibseni originaalnäidendist tänapäeva ülekantav on. Nii on lisaks tegelasnimedele säilinud ka osa Ibseni tähtsatest suhteliinidest, eelkõige Solnessi suhted oma naise ja Hildega. Samuti kummitavad